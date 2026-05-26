Дмитрий Хлестов: Алдонин вообще всю жизнь мечтал за «Спартак» сыграть

Экс-защитник московского «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался о бывшем полузащитнике ЦСКА Евгении Алдонине.

«Женя Алдонин вообще всю жизнь мечтал за «Спартак» сыграть. Мы когда с «Динамо» играли перед Новым годом, пять на пять, в «коробке». Всё время собирались: Тихонов, Титов, Аленичев, я, Филимонов. И всё время думали: «Кто пятый [полевой игрок] будет?» У «Динамо» там два состава приезжало. И в последний раз смотрю, Женя Алдонин идёт в спартаковской майке. Говорит: «Я всю жизнь мечтал за «Спартак» сыграть» — сказал Хлестов в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Ранее сообщалось, что у Алдонина выявлено онкологическое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения в Германии.

В составе ЦСКА Алдонин стал обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны. За сборную России Алдонин провёл 29 матчей.