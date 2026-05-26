Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: «Зенит» — чемпион! Этот слоган будет до конца следующего сезона РПЛ

Орлов: «Зенит» — чемпион! Этот слоган будет до конца следующего сезона РПЛ
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.

«Зенит» — чемпион! Этим слоганом будем начинать [наши передачи] до окончания следующего чемпионата (смеётся). «Зенит» в минувшем сезоне очень здорово всё сделал, вытащил в очень сложных ситуация, дождался своего шанса, когда выхолощенный психологически «Краснодар» на ободах заканчивал сезон», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).

Материалы по теме
«Стартует новый век побед». Погребняк поздравил «Зенит» со 101-летием
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android