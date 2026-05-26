Орлов: «Зенит» — чемпион! Этот слоган будет до конца следующего сезона РПЛ

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.

«Зенит» — чемпион! Этим слоганом будем начинать [наши передачи] до окончания следующего чемпионата (смеётся). «Зенит» в минувшем сезоне очень здорово всё сделал, вытащил в очень сложных ситуация, дождался своего шанса, когда выхолощенный психологически «Краснодар» на ободах заканчивал сезон», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).