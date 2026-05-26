Известный российский комментатор Константин Генич назвал отсутствие забивного нападающего одной из основных проблем в игре московского «Спартака».

«Посмотри на количество забитых мячей нападающими «Спартака». Не может быть у такой команды, как «Спартак», незабивного нападающего. Ливай [Гарсия] вообще не забивает. Солари – лучший бомбардир, вингер. Угальде не забивает 15 матчей подряд. Такого не может быть в команде, которая ставит задачу выиграть чемпионство. Вот Соболев начал забивать, «Зенит» круто провёл весну, про Джона [Кордобу] вообще молчим. Вот если они возьмут Воробьёва… они думают над Воробьёвым.

Очень рад, что вернули на позицию в опорную зону Литвинова. Это лучшее решение. Кто-то его засовывал в центр обороны, кто-то на фланг даже засовывал. Вот это хорошее тренерское решение», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В прошедшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в Мир Российской Премьер-Лиге, набрав 52 очка за 30 встреч. Также красно-белые стали обладателями Кубка России.