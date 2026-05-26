Семшов высказался о перспективах «Спартака» в следующем сезоне и оценил работу Карседо

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о перспективах «Спартака» в следующем сезоне и оценил работу главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо.

«Тут даже не о чем говорить. «Спартак» — это команда, которая должна бороться за чемпионство. По составу нужно усиление, но тренер Карседо лучше знает, какое именно. Думаю, костяк команды сохранится на следующий сезон. Даже с нынешним составом «Спартак» может бороться за высокие места.

Работу Карседо можно признать качественной в плане поставленной игры, а не только потому, что он выиграл Кубок России», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. В прошедшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в Мир Российской Премьер-Лиге, набрав 52 очка за 30 встреч. Также красно-белые стали обладателями Кубка России.