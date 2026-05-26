Стали известны результаты медицинского обследования Лионеля Месси

Стали известны результаты медицинского обследования Лионеля Месси
Футбольный клуб «Интер Майами» предоставил информацию о состоянии здоровья форварда команды Лионеля Месси после замены на 73-й минуте матча МЛС с «Филадельфией Юнион» (6:4).

США — Major League Soccer . МЛС
25 мая 2026, понедельник. 02:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 4
Филадельфия Юнион
Филадельфия
0:1 Iloski – 4'     0:2 Iloski – 10'     1:2 Бертераме – 13'     1:3 Дамиани – 20'     2:3 Суарес – 29'     3:3 Бертераме – 42'     4:3 Суарес – 44'     4:4 Iloski – 45+8'     5:4 Суарес – 81'     6:4 Де Пауль – 90+3'    

«После дополнительных медицинских обследований, проведённых в понедельник, предварительный диагноз указывает на перегрузку, связанную с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии.

Сроки его возвращения к физической активности будут зависеть от клинического и функционального прогресса», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси попал в расширенную заявку национальной команды Аргентины на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины выступает в одной группе с Алжиром, Австрией и Иорданией. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.

