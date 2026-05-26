Стали известны результаты медицинского обследования Лионеля Месси

Футбольный клуб «Интер Майами» предоставил информацию о состоянии здоровья форварда команды Лионеля Месси после замены на 73-й минуте матча МЛС с «Филадельфией Юнион» (6:4).
«После дополнительных медицинских обследований, проведённых в понедельник, предварительный диагноз указывает на перегрузку, связанную с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии.
Сроки его возвращения к физической активности будут зависеть от клинического и функционального прогресса», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте клуба.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси попал в расширенную заявку национальной команды Аргентины на чемпионат мира по футболу 2026 года.
Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины выступает в одной группе с Алжиром, Австрией и Иорданией. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.
26 мая 2026
