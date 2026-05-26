Некрасов: «Спартак» самая популярная команда в стране, без разницы где играть с «Зенитом»

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался о предстоящем матче Суперкубка России, в котором красно-белые встретятся с «Зенитом». Эта встреча состоится 18 июля.

— Есть ли мысли о будущем сезоне?
— Ребята отдохнут. Мы продолжим работать над усилением команды. И готовимся к 18 июля — Суперкубок.

— Где бы хотели сыграть с «Зенитом»?
— Честно говоря, нам без разницы. Конечно же, когда трибуны гонят нас вперёд — это лучше! Но в стране «Спартак» — это самая популярная команда. Поэтому готовы играть где угодно, — сказал Некрасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниовым.

Сине-бело-голубые стали чемпионами России, возглавив турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги с 68 очками. Второе место с 66 очками занял «Краснодар».

Красно-белые завоевали Фонбет Кубок России, переиграв в Суперфинале турнира краснодарцев: основное время игры завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.

