Ледяхов: есть вопросы к производителям кубка России — он разваливается от любого касания

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов раскритиковал трофей за победу в Фонбет Кубке России. Напомним, в минувшем сезоне турнир выиграл «Спартак». Во время празднования триумфа кубок развалился в руках футболистов.

«Сейчас жиденький кубок России — он хрустальный и очень слабенький. Я застал последний Кубок СССР, который мы выиграли в 1992 году. Там отвалилась крышка кубка. Он был очень массивный, а хрусталь — достаточно крепким. Тогда таких эксцессов не было. Сейчас от любого соприкосновения кубок разваливается. Это вопросы к производителям», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.