Орлов — о финале Кубка России: «Спартак» старался и был лучше «Краснодара»

Известный футбольный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался по итогам Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Краснодаром». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался московский коллектив — 4:3.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Краснодар» даже «Спартаку» отдал финал Кубка России… Ну, не отдал, а проиграл всё же. «Спартак» старался, был получше», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).

