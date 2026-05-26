Орлов — о финале Кубка России: «Спартак» старался и был лучше «Краснодара»

Известный футбольный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался по итогам Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Краснодаром». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался московский коллектив — 4:3.

«Краснодар» даже «Спартаку» отдал финал Кубка России… Ну, не отдал, а проиграл всё же. «Спартак» старался, был получше», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).