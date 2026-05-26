Мещанинов: Петржела говорил чехам: «У меня был Радимов, сейчас покажу вам его нарезки»

Защитник и капитан «Родины» Артём Мещанинов поделился воспоминаниями о работе с Властимилом Петржелой в чешском клубе «Баник». Ранее этот тренер успел поработать в «Зените».

«Чаще всего Петржела говорил о Радимове. Власта ставил его в пример, рассказывал про его технику и человеческие качества. Как у нас любят говорить, скорее всего, Владислав был его «сынком» (смеётся). Тем, кто у нас исполнял стандарты, Петржела говорил: «Вот у меня был Радимов, я покажу вам его нарезки с угловыми». Наверное, что-то им показывал», — сказал Мещанинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.