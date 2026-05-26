Вратарь «Спартака» Помазун ответил, забрал ли себе осколок разбитого кубка России

Вратарь «Спартака» Помазун ответил, забрал ли себе осколок разбитого кубка России
Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун ответил, забрал ли себе осколок разбитого трофея за победу в Фонбет Кубке России. «Спартак» одержал победу над «Краснодаром». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался московский коллектив — 4:3. Во время празднования игроки «Спартака» разбили кубок.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

— Какие планы на отпуск?
— Грандиозные!

— Это какие?
— А секрет — всё увидите в социальных сетях. Подписывайтесь, ха-ха.

— А осколок кубка смог забрать?
— Нет, какие-то журналисты стырили, — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«С хрусталём надо заканчивать». Шнякин — о разбившемся кубке в руках Пабло Солари
