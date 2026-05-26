Вратарь «Спартака» Помазун ответил, забрал ли себе осколок разбитого кубка России
Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун ответил, забрал ли себе осколок разбитого трофея за победу в Фонбет Кубке России. «Спартак» одержал победу над «Краснодаром». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался московский коллектив — 4:3. Во время празднования игроки «Спартака» разбили кубок.
Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36' 1:1 Аугусто – 57'
— Какие планы на отпуск?
— Грандиозные!
— Это какие?
— А секрет — всё увидите в социальных сетях. Подписывайтесь, ха-ха.
— А осколок кубка смог забрать?
— Нет, какие-то журналисты стырили, — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
