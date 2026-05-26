Стали известны тренировочные базы всех сборных-участников ЧМ-2026
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала тренировочные базы всех 48 сборных-участников чемпионата мира 2026 года.
|Алжир
|Канзас-Сити
|Университет Канзаса
|Аргентина
|Канзас-Сити
|Тренировочный центр ФК «Спортинг Канзас-Сити»
|Австралия
|Сан-Франциско
|Тренировочный центр ФК «Оклэнд рутс»
|Австрия
|Голета
|Университет Санта-Барбары — Стадион Хардер
|Бельгия
|Рентон
|Центр подготовки ФК «Сиэтл Саундерс»
|Босния и Герцеговина
|Санди
|Стадион «Америка Фёрст Филд»
|Бразилия
|Нью-Йорк, Нью-Джерси
|Тренировочный центр Колумбия-Парк
|Канада
|Ванкувер
|Национальный центр развития футбола
|Кот-д’Ивуар
|Филадельфия
|Тренировочный центр ФК «Филадельфия Юнион»
|Демократическая Республика Конго
|Хьюстон
|Хьюстонский учебный центр
|Колумбия
|Гвадалахара
|Академия ФК «Атлас»
|Кабо-Верде
|Тампа
|Спортивный комплекс в Тампе
|Хорватия
|Александрия
|Епископальная средняя школа
|Кюрасао
|Бока-Ратон
|Флоридский Атлантический университет
|Чехия
|Даллас
|Многофункциональный стадион Мансфилда
|Эквадор
|Колумбус
|Центр подготовки гребцов Колумбуса
|Египет
|Спокан
|Университет Гонзага
|Англия
|Канзас-Сити
|Футбольный поселок Своуп
|Испания
|Чаттануга
|Школа Бейлор
|Франция
|Бостон
|Университет Бентли
|Германия
|Уинстон-Салем
|Университет Уэйк Форест
|Гана
|Бостон
|Университет Брайанта
|Гаити
|Нью-Йорк, Нью-Джерси
|Стоктонский университет
|Иран
|Тихуана
|Центр Ксолоитцкуинтли
|Ирак
|Округ Гринбрайер
|Спортивно-оздоровительный центр Гринбрайер
|Иордания
|Портленд
|Портлендский университет
|Япония
|Нэшвилл
|База ФК «Нэшвилл»
|Республика Корея
|Гвадалахара
|Чивас де Гвадалахара
|Саудовская Аравия
|Остин
|Стадион ФК Остин
|Марокко
|Нью-Йорк, Нью-Джерси
|Школа Пингри
|Мексика
|Мехико
|Центро-де-Альто-Рендимиенто
|Нидерланды
|Канзас-Сити
|Учебный центр KC
|Норвегия
|Гринсборо
|Университет Северной Каролины в Гринсборо
|Новая Зеландия
|Сан-Диего
|Университет Сан-Диего, стадион «Тореро»
|Панама
|Нью-Текумсет
|Учебный центр Ноттавасага
|Парагвай
|Сан-Франциско
|Футбольный комплекс «Спартан»
|Португалия
|Палм-Бич-Гарденс
|Парк Северного округа Гарденс
|Катар
|Санта-Барбара
|Вестмонтский колледж
|ЮАР
|Пачука
|База ФК «Пачука»
|Шотландия
|Шарлотт
|База ФК «Шарлотт»
|Сенегал
|Нью-Йорк, Нью-Джерси
|Ратгерский университет
|Швейцария
|Сан-Диего
|Частная еврейская дневная школа SDJA
|Швеция
|Даллас
|Стадион ФК «Даллас»
|Тунис
|Монтеррей
|Учебный центр Rayados
|Турция
|Меса
|Спортивный комплекс Аризоны
|Уругвай
|Канкун
|Учебный центр Маякоба
|Соединенные Штаты
|Ирвайн
|Спортивный комплекс Грейт-Парк
|Узбекистан
|Атланта
|Тренировочный центр «Атланта Юнайтед»
Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.
Комментарии