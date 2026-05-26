Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны тренировочные базы всех сборных-участников ЧМ-2026

Стали известны тренировочные базы всех сборных-участников ЧМ-2026
Комментарии

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала тренировочные базы всех 48 сборных-участников чемпионата мира 2026 года.

АлжирКанзас-СитиУниверситет Канзаса
АргентинаКанзас-СитиТренировочный центр ФК «Спортинг Канзас-Сити»
АвстралияСан-ФранцискоТренировочный центр ФК «Оклэнд рутс»
АвстрияГолетаУниверситет Санта-Барбары — Стадион Хардер
БельгияРентонЦентр подготовки ФК «Сиэтл Саундерс»
Босния и ГерцеговинаСандиСтадион «Америка Фёрст Филд»
БразилияНью-Йорк, Нью-ДжерсиТренировочный центр Колумбия-Парк
КанадаВанкуверНациональный центр развития футбола
Кот-д’ИвуарФиладельфияТренировочный центр ФК «Филадельфия Юнион»
Демократическая Республика КонгоХьюстонХьюстонский учебный центр
КолумбияГвадалахараАкадемия ФК «Атлас»
Кабо-ВердеТампаСпортивный комплекс в Тампе
ХорватияАлександрияЕпископальная средняя школа
КюрасаоБока-РатонФлоридский Атлантический университет
ЧехияДалласМногофункциональный стадион Мансфилда
ЭквадорКолумбусЦентр подготовки гребцов Колумбуса
ЕгипетСпоканУниверситет Гонзага
АнглияКанзас-СитиФутбольный поселок Своуп
ИспанияЧаттанугаШкола Бейлор
ФранцияБостонУниверситет Бентли
ГерманияУинстон-СалемУниверситет Уэйк Форест
ГанаБостонУниверситет Брайанта
ГаитиНью-Йорк, Нью-ДжерсиСтоктонский университет
ИранТихуанаЦентр Ксолоитцкуинтли
ИракОкруг ГринбрайерСпортивно-оздоровительный центр Гринбрайер
ИорданияПортлендПортлендский университет
ЯпонияНэшвиллБаза ФК «Нэшвилл»
Республика КореяГвадалахараЧивас де Гвадалахара
Саудовская АравияОстинСтадион ФК Остин
МароккоНью-Йорк, Нью-ДжерсиШкола Пингри
МексикаМехикоЦентро-де-Альто-Рендимиенто
НидерландыКанзас-СитиУчебный центр KC
НорвегияГринсбороУниверситет Северной Каролины в Гринсборо
Новая ЗеландияСан-ДиегоУниверситет Сан-Диего, стадион «Тореро»
ПанамаНью-ТекумсетУчебный центр Ноттавасага
ПарагвайСан-ФранцискоФутбольный комплекс «Спартан»
ПортугалияПалм-Бич-ГарденсПарк Северного округа Гарденс
КатарСанта-БарбараВестмонтский колледж
ЮАРПачукаБаза ФК «Пачука»
ШотландияШарлоттБаза ФК «Шарлотт»
СенегалНью-Йорк, Нью-ДжерсиРатгерский университет
ШвейцарияСан-ДиегоЧастная еврейская дневная школа SDJA
ШвецияДалласСтадион ФК «Даллас»
ТунисМонтеррейУчебный центр Rayados
ТурцияМесаСпортивный комплекс Аризоны
УругвайКанкунУчебный центр Маякоба
Соединенные ШтатыИрвайнСпортивный комплекс Грейт-Парк
УзбекистанАтлантаТренировочный центр «Атланта Юнайтед»

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.

Материалы по теме
Официально
Стали известны результаты медицинского обследования Лионеля Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android