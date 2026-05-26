Стали известны тренировочные базы всех сборных-участников ЧМ-2026

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала тренировочные базы всех 48 сборных-участников чемпионата мира 2026 года.

Алжир Канзас-Сити Университет Канзаса Аргентина Канзас-Сити Тренировочный центр ФК «Спортинг Канзас-Сити» Австралия Сан-Франциско Тренировочный центр ФК «Оклэнд рутс» Австрия Голета Университет Санта-Барбары — Стадион Хардер Бельгия Рентон Центр подготовки ФК «Сиэтл Саундерс» Босния и Герцеговина Санди Стадион «Америка Фёрст Филд» Бразилия Нью-Йорк, Нью-Джерси Тренировочный центр Колумбия-Парк Канада Ванкувер Национальный центр развития футбола Кот-д’Ивуар Филадельфия Тренировочный центр ФК «Филадельфия Юнион» Демократическая Республика Конго Хьюстон Хьюстонский учебный центр Колумбия Гвадалахара Академия ФК «Атлас» Кабо-Верде Тампа Спортивный комплекс в Тампе Хорватия Александрия Епископальная средняя школа Кюрасао Бока-Ратон Флоридский Атлантический университет Чехия Даллас Многофункциональный стадион Мансфилда Эквадор Колумбус Центр подготовки гребцов Колумбуса Египет Спокан Университет Гонзага Англия Канзас-Сити Футбольный поселок Своуп Испания Чаттануга Школа Бейлор Франция Бостон Университет Бентли Германия Уинстон-Салем Университет Уэйк Форест Гана Бостон Университет Брайанта Гаити Нью-Йорк, Нью-Джерси Стоктонский университет Иран Тихуана Центр Ксолоитцкуинтли Ирак Округ Гринбрайер Спортивно-оздоровительный центр Гринбрайер Иордания Портленд Портлендский университет Япония Нэшвилл База ФК «Нэшвилл» Республика Корея Гвадалахара Чивас де Гвадалахара Саудовская Аравия Остин Стадион ФК Остин Марокко Нью-Йорк, Нью-Джерси Школа Пингри Мексика Мехико Центро-де-Альто-Рендимиенто Нидерланды Канзас-Сити Учебный центр KC Норвегия Гринсборо Университет Северной Каролины в Гринсборо Новая Зеландия Сан-Диего Университет Сан-Диего, стадион «Тореро» Панама Нью-Текумсет Учебный центр Ноттавасага Парагвай Сан-Франциско Футбольный комплекс «Спартан» Португалия Палм-Бич-Гарденс Парк Северного округа Гарденс Катар Санта-Барбара Вестмонтский колледж ЮАР Пачука База ФК «Пачука» Шотландия Шарлотт База ФК «Шарлотт» Сенегал Нью-Йорк, Нью-Джерси Ратгерский университет Швейцария Сан-Диего Частная еврейская дневная школа SDJA Швеция Даллас Стадион ФК «Даллас» Тунис Монтеррей Учебный центр Rayados Турция Меса Спортивный комплекс Аризоны Уругвай Канкун Учебный центр Маякоба Соединенные Штаты Ирвайн Спортивный комплекс Грейт-Парк Узбекистан Атланта Тренировочный центр «Атланта Юнайтед»

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Аргентины является действующим победителем турнира.