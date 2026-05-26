Кержаков рассказал, чего не хватило «Краснодару», чтобы закончить сезон с трофеем

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков порассуждал, чего не хватило «Краснодару» для завоевания титула в сезоне-2025/2026.

«Не стало удивлением, что «Краснодар» закончил сезон без титула. По началу сезона казалось, что и «Балтика» закончит в тройке. У нас 30 туров, где-то их больше. Если бы всё заканчивалось после трети чемпионата, были бы другие чемпионы. К сожалению, у «Краснодара» костяк команды, который прошёл тот и этот сезоны, состоит из 15 человек. Они не могут качественно использовать всю обойму. Этого им и не хватило. «Зенит» на дистанции был сильнее. В Кубке «Краснодар» выглядел неплохо, проиграли в Суперфинале по пенальти», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.