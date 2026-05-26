Юрий Газинский ответил на вопрос о тренерских амбициях

Юрий Газинский ответил на вопрос о тренерских амбициях
Бывший игрок «Краснодара» Юрий Газинский ответил на вопрос о своих тренерских амбициях.

«Никаких тренерских планов у меня пока нет. Я пока в творческом отпуске», — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 по 2022 год, а также с 2024 по 2025 год. В составе «Краснодара» игрок провёл 290 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 27 результативных передач. Футболист также известен по выступлениям за екатеринбургский «Урал» (28 матчей, пять голов и три голевые передачи), а также московское «Торпедо» (31 матч, три гола и семь результативных передач).

