Игрок «Родины» Мещанинов: у нас была самая сильная обойма в Первой лиге

Защитник и капитан «Родины» Артём Мещанинов высказался о составе своей команды, которая вышла в Мир РПЛ на следующий сезон.

«Естественно, в каждом сезоне есть три-четыре команды, которые борются за РПЛ, одно-два открытия, в которых никто не верил, команды, у которых бюджет ниже или что-то внутри происходит.

Если брать нашу команду, тех футболистов, которые играют в стартовом составе, и скамейку запасных, наверное, это самая сильная обойма в Первой лиге. Даже если разбить на два состава, то и первый, и второй закончили бы сезон в тройке. Мы хотим доминировать и побеждать, простых матчей в этой лиге нет, каждая команда преследует свои цели. Стараемся контролировать мяч, а соперник закрывается на своей половине поля. Поэтому нужно как-то это вскрывать. Естественно, если мы забиваем, а чаще всего забиваем сразу два, то смотрим, как начинает действовать соперник. И за счёт достаточно быстрой группы атаки пытаемся убегать в контратаки, но проблема в том, что чаще всего приходится вскрывать оборонительный блок соперника из десяти человек, который сидит на своей половине поля», — сказал Мещанинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

