Амир Ибрагимов — об игроках сборной России: ни с кем не знаком вообще

18-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов, вызванный в сборную России, высказался о партнёрах по национальной команде. Футболист попал в окончательную заявку команды на матчи со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

— С кем игроков из сборной ты знаком?

— Смотри, если честно, я взаимно ни с кем не знаком из сборной вообще. Так наблюдаю за некоторыми, но с ними не общался ещё. Вот у меня есть время с ними сейчас переговорить, познакомиться.

— Ну вот вы с Лёшей Батраковым друг на друга подписаны.

— Да, мы подписаны, потому что когда снимали видео с Нобелем, там до этого он нас познакомил, он мне отправил видео, там Кисляк ещё мне отправил видео. И мы переговорили, а так взаимно ещё не познакомились, — сказал Ибрагимов в интервью, опубликованном в телеграм-канале сборной России по футболу.