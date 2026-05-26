«Рубин» опубликовал пост на фоне ситуации с разбитым кубком России после Суперфинала
Казанский «Рубин» в своём телеграм-канале опубликовал пост на фоне ситуации с разбитым кубком России после матча Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Рубин» опубликовал фото выигранных в своей истории трофеев с подписью: «Сегодня ночью приснился страшный сон. Проверили свои трофеи — все целые».

Фото: ФК «Рубин»

Кубок разбился в руках вингера «Спартака» Пабло Солари. Солари, позируя на камеру с трофеем, поднял его над головой, после чего от кубка отвалилась нижняя часть.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).

