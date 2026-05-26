Александр Кержаков: «Балтике» будет сложнее в следующем сезоне

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков поделился мыслями о перспективах калининградской «Балтики» в следующем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. В недавно завершившемся цикле «Балтика» финишировала на шестом месте в турнирной таблице. По мнению Кержакова, в следующем сезоне калининградцам будет сложнее.

«Не могу сказать, хватит ли «Балтике» сил в новом сезоне. Команде ожидаемо не совсем удалась вторая часть чемпионата. Но в первой части обеспечили себе нужный результат. В следующем сезоне «Балтике» будет сложнее», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.