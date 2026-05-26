Главная Футбол Новости

Александр Кержаков: ничего не жду от «Спартака» в следующем сезоне

Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о матче Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.), а также оценил перспективы красно-белых в следующем сезоне.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

— Какие впечатления от Суперфинала Кубка России?
— Первый тайм понравился больше, чем второй. Матч с «Зенитом» показал, что практика выхода Помазуна на серию пенальти даёт успех. Это не стало удивлением.

— Будет ли «Спартак» бороться за чемпионство в следующем сезоне?
— Очень много похожих вопросов задают по окончании сезона. Все ждут, что в следующем сезоне «Спартак» точно будет бороться с новым тренером. Я ничего не жду. Буду смотреть, а там как получится, — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в Мир Российской Премьер-Лиге, набрав 52 очка за 30 встреч. Также красно-белые стали обладателями Кубка России.

