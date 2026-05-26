Сборная Саудовской Аравии объявила расширенный состав на ЧМ-2026

Сборная Саудовской Аравии объявила расширенный состав на чемпионат мира — 2026. Турнир пройдёт в США, Мексике и Канаде. Он стартует 11 июня.
Вратари: Ахмед Аль-Кассар («Аль-Кадисия»), Мохаммед Аль-Оваис («Аль-Хиляль»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Наср»), Абдулкуддус Атиа («Аль-Таавун»);
Защитники: Сауд Абдулхамид («Ланс»), Мохаммед Абу Аль-Шамат («Аль-Кадисия»), Мотеб Аль-Харби («Аль-Хиляль»), Абдулела Аль-Амри («Аль-Иттихад»), Наваф Аль-Бушал («Аль-Наср»), Закария Хаусауи («Аль-Ахли»), Хассан Кадеш («Аль-Иттихад»), Али Алавджами («Аль-Хиляль»), Али Маджраши («Аль-Ахли»), Хассан Аль-Тамбакти («Аль-Хиляль»), Джехад Такри («Аль-Кадисия»);
Полузащитники: Нассер аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Ала'а Аль-Хаджи («Неом»), Зияд Аль-Джохани («Аль-Ахли»), Мусаб Аль-Джуваир («Аль-Кадисия»), Абдулла Аль-Хайбари («Аль-Наср»), Салех Абу Аль-Шамат («Аль-Ахли»), Мохаммед Канно («Аль-Хиляль»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»);
Нападающие: Фирас Аль-Бурайкан («Аль-Ахли»), Абдулла Аль-Хамдан («Аль-Наср»), Салех аль-Шехри («Аль-Иттихад»), Султан Мадаш («Аль-Хиляль»), Айман Яхья («Аль-Наср»), Халид Аль-Ганнам («Аль-Иттифак»).