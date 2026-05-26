Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич назвал главное достижение Талалаева в «Балтике» по итогам сезона-2025/2026

Генич назвал главное достижение Талалаева в «Балтике» по итогам сезона-2025/2026
Комментарии

Известный российский комментатор Константин Генич назвал главное достижение тренера «Балтики» Андрея Талалаева по итогам прошедшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Главный топ этого сезона для «Балтики» в том, что Талалаев вытащил из игроков всё. Всё, что возможно. У меня есть ощущение, что он своей требовательностью и максимализмом им внушил, убедил в том, что они могут. И они на этой волне доехали. Может быть, им не хватило силёнок, удачи, потому что они три матча подряд не забивали», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В прошедшем сезоне «Балтика» заняла шестое место в чемпионате России, набрав 46 очков за 30 встреч.

Материалы по теме
Генич назвал одну из основных проблем в игре московского «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android