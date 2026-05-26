Генич назвал главное достижение Талалаева в «Балтике» по итогам сезона-2025/2026

Известный российский комментатор Константин Генич назвал главное достижение тренера «Балтики» Андрея Талалаева по итогам прошедшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Главный топ этого сезона для «Балтики» в том, что Талалаев вытащил из игроков всё. Всё, что возможно. У меня есть ощущение, что он своей требовательностью и максимализмом им внушил, убедил в том, что они могут. И они на этой волне доехали. Может быть, им не хватило силёнок, удачи, потому что они три матча подряд не забивали», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В прошедшем сезоне «Балтика» заняла шестое место в чемпионате России, набрав 46 очков за 30 встреч.