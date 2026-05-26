Зобнин — об уходе Соболева в «Зенит»: это его жизнь и выбор

Капитан «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос об уходе Александра Соболева в «Зенит» летом 2024 года. Форвард заявил, что отправляется в Санкт-Петербург ради завоевания трофеев. В итоге «Зенит» и «Спартак» выиграли трофеи практически одновременно. В сезоне-2025/2026 петербуржцы выиграли Мир РПЛ, а москвичи — Фонбет Кубок России.

— Соболев ушёл в «Зенит» за трофеями. Но в один сезон и «Спартак», и «Зенит» взяли трофеи.

— Это хорошо (улыбается).

— Может быть, ему не стоило уходить?

— Это его жизнь и его выбор. Здесь нечего добавить. Человек вправе решать, что он хочет, — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.