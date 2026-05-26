Капитан «Родины» назвал футболиста Первой лиги, который скоро может перейти в клуб РПЛ

Защитник и капитан «Родины» Артём Мещанинов рассказал о своих симпатиях в ФНЛ. Он назвал игрока из Лиги Pari (Первой лиги), который мог бы заиграть на уровне Мир РПЛ.

«Мне очень симпатичен стиль игры ульяновской «Волги» во главе с Михаилом Беловым. Это один из самых тяжёлых соперников по владению мячом, они его очень хорошо контролируют. Их системность предотвращает ошибки конкретных игроков, нам даже иногда приходилось сидеть на своей половине поля. И ещё отмечу «Урал». Они теряют очки, может быть, внутри есть какая-то неуверенность, но против них было непросто играть. В домашней игре в первые 30 минут они немного удивили своей тактикой. Потом мы перестроились в атаке и сразу забили два мяча.

А по поводу игрока — есть один футболист, у него очень трудные для защитников подачи. Это Кирилл Фольмер (игрок ульяновской «Волги». — Прим. «Чемпионата»). Предполагаю, он перейдёт в Премьер-Лигу, потому что он хорош на мяче, у него отличные, своевременные и очень правильные кроссы с левой ноги», — сказал Мещанинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

