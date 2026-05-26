Радимов отреагировал на слова Бердыева о Талалаеве

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов отреагировал на слова экс-наставника «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева в адрес главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. Ранее Талалаев высказался об иностранных тренерах, назвав наставника «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби переоценённым.

Радимов в своём телеграм-канале опубликовал подмигивающий смайлик.

Напомним, ранее Бердыев в критической форме оценил высказывание Талалаева про итальянского специалиста.

В прошедшем сезоне «Балтика» под руководством Андрея Талалаева заняла шестое место в чемпионате России, набрав 46 очков за 30 встреч.