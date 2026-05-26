«Ты едешь играть на чемпионат мира?» Ибрагимов — о реакции в «МЮ» на его вызов в сборную

18-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов рассказал, как в клубе отреагировали на его вызов в сборную России. Футболист попал в окончательную заявку команды на матчи со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

— Как одноклубники в «Манчестер Юнайтед» отреагировали на твой вызов в команду?

— Если честно, они были очень рады за меня. И многие из них у меня спрашивали: «Ты едешь играть на чемпионат мира?» Так как не все знают, что Россия не может пока играть, но они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Им потом надо было объяснять. Но тренеры очень были рады, все были рады, меня поздравили, сказали: «Покажи, на что ты способен». И для них всегда это хорошо, — сказал Ибрагимов в интервью, опубликованном в телеграм-канале сборной России по футболу.

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.