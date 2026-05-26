Игрок «Спартака» Зобнин высказался о матче с «Зенитом» за Суперкубок России

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о встрече с «Зенитом» в матче за Суперкубок России — 2026. Игра пройдёт 18 июля.

«Матч на Суперкубок с «Зенитом» — это ещё один шанс взять трофей в копилку. Будем настраиваться и готовиться», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сине-бело-голубые стали чемпионами России, возглавив турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги с 68 очками. Второе место с 66 очками занял «Краснодар».

Красно-белые завоевали Фонбет Кубок России, переиграв в Суперфинале турнира краснодарцев: основное время игры завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.