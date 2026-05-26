Наумов: не очень отношусь к иностранным тренерам, но Карседо делает хорошую команду

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил работу испанского тренера Хуана Карлоса Карседо во главе московского «Спартака».

«Карседо можно ставить твёрдую четвёрку за весеннюю часть. К сожалению, «Спартак» зачастую проваливает матчи. Бывает, что они играют остро, ярко, а бывает — наоборот. Не хватает стабильности. Если хорошо подготовиться к следующему сезону, у Карседо должно получиться. Многое будет зависеть от трансферных вещей. Не очень хорошо отношусь к иностранным тренерам, но сегодня про Карседо должен сказать, что он выглядит неплохо и делает хорошую команду, которая в следующем сезоне будет вправе побороться за высокие места», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

