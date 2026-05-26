Моуринью назвал позиции, нуждающиеся в усилении в «Реале» — AS

Один из главных кандидатов на пост главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью подготовил отчёт для руководства «сливочных», в основе которого лежит приобретение игроков на ряд ключевых позиций, сообщает AS.

Моуринью хочет привлечь в команду одного или двух центральных защитников и усилить правый фланг обороны на начальном этапе, а также приобрести левого защитника позднее. Кроме того, тренер считает крайне важным подписать креативного полузащитника и опорника, способного составить конкуренцию Орельену Тчуамени. При этом Моуринью не назвал конкретных игроков, которых хотел бы видеть в «Реале».

Жозе Моуринью уже возглавлял «Реал» с июля 2010-го по июнь 2013-го. После ухода из мадридского клуба португалец работал в «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме», «Роме», «Фенербахче» и «Бенфике».

