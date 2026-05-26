Капитан «Родины» Мещанинов высказался об уровне судейства в Первой лиге

Защитник и капитан «Родины» Артём Мещанинов высказался об уровне судейской работы в Лиге Pari (Первой лиге).

«Сейчас нас судили достаточно много новых арбитров. Естественно, у меня всё время перед глазами матч с «Нефтехимиком», где у нас отобрали гол на последней минуте. А в целом — из-за того, что много не сильно опытных людей, будут ошибки, как и у футболистов. Но они будут быстро учиться и привыкать к тому, что не надо свистеть каждый контакт, что игрок где-то симулирует, поэтому не надо останавливать игру. Главное, чтобы темп игры не рвался. Молодые судьи тоже могут перенервничать или поплыть, если опытные игроки начинают их поддавливать», — сказал Мещанинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

