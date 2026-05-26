Зобнин: от «Спартака» всегда ждут борьбы — это нормально

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался об ожиданиях общественности от московского клуба.

— Победой в Кубке России «Спартак» делает заявку на борьбу за чемпионство в следующем сезоне. На эту тему будут много говорить. Что можешь сказать?

— Без громких слов, как я обычно люблю говорить. Давайте порадуемся победе и отдохнём. Уже потом будем готовиться к новому чемпионату. Возможно, будут какие-то изменения: покупки и продажи. Сейчас преждевременно говорить о следующем сезоне.

— Общественность будет ждать от «Спартака» борьбы за чемпионство.

— Общественность всегда ждёт борьбы. И журналисты, и все-все-все всегда ждут борьбы. Для «Спартака» это абсолютно нормально, — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.