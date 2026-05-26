Капитан «Родины» Мещанинов: после драки с «Факелом» стали больше ценить друг друга

Защитник и капитан «Родины» Артём Мещанинов рассказал, как на команде отразилась драка с «Факелом» во время одного из матчей.

— Я бы не сказал, что «Факел» — наш самый принципиальный соперник. Мы даже никогда не думали, что это наш злейший враг или что-то такое. Конечно, это сильная команда, с которой надо было выходить и выигрывать, потому что это могло перерасти в чемпионскую гонку. Очень рад, что обошли их в таблице, потому что считаю, мы больше достойны первого места.

— Кадры с первого вашего матча наделали шума. Как вспоминаешь эту ситуацию? (после матча «Родина» — «Факел» произошла массовая драка. — Прим. «Чемпионата»).

— Думаю, в этом ничего особенного нет. Мы выиграли тот матч, а потом произошло недопонимание со стороны игроков «Факела». Они многое восприняли на свой счёт. Всё это переросло в то, что мы видели. Но это сыграло нам на руку. Команда победила на футбольном поле, а после этого показала, что у нас очень хороший коллектив. Возможно, после этой игры мы начали сильнее ценить друг друга, понимать, что это наша семья. Мы знаем, что если история повторится, все будут как единый кулак, что в тот момент в команде с нами не было посторонних, которые не участвовали в этом и смотрели со стороны, — сказал Мещанинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.