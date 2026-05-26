Николай Наумов: Помазун — недооценённый вратарь

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о голкипере московского «Спартака» Илье Помазуне.

«Помазун выручил «Спартак». На мой взгляд, это недооценённый вратарь. Он очень сильный. Когда Помазун переходил в «Спартак», я был уверен, что он станет первым номером. То же самое с Митрюшкиным в «Локомотиве». Говорили, что будет сидеть под Лантратовым, но ничего подобного», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Помазун перешёл в «Спартак» из ЦСКА в феврале 2025 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 10 матчах за клуб в Кубке России, в которых пропустил восемь мячей.