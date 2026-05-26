Дмитрий Хлестов назвал главные тренерские качества Олега Романцева

Экс-защитник московского «Спартака» Дмитрий Хлестов назвал главные тренерские качества бывшего наставника красно-белых Олега Романцева.

«К нему не надо было ходить за премиальными, просить зарплату. У него власть была над командой, ему всё равно было, кто ты и что ты. Если ты выполняешь — играешь, если не выполняешь — свободен и всё», — сказал Хлестов в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Романцев работал в «Спартаке» с января 1989 года. Специалист в разное время исполнял обязанности главного тренера, президента и советника клуба. При Романцеве в качестве тренера «Спартак» восемь раз стал чемпионом России, трижды одерживал победу в Кубке страны.