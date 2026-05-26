Николай Наумов: после Суперфинала Кубка России ФИФА видит, что у нас футбольная страна

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о матче Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.).

«Суперфинал Кубка России был удивительным. Матч получился. Самое главное — хороший антураж. За это большое спасибо РФС. Настоящий праздник. Этот праздник важен не только для России, но и для ФИФА, которая видит, что у нас футбольная страна. Это очень показательно и важно.

Что касается матча, я предсказывал, что будут пенальти, и выиграет «Краснодар». Мне казалось, что Агкацев здорово играет на 11-метровых. Но Карседо всех обманул и переиграл. Заслуженная победа «Спартака». «Краснодар» немного сдулся, не хватило эмоциональных и функциональных сил. «Спартак» был свежее», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что матч «Спартака» и «Краснодара» вошёл в топ-3 самых посещаемых финалов сезона в Европе.