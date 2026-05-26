Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Наумов: после Суперфинала Кубка России ФИФА видит, что у нас футбольная страна

Николай Наумов: после Суперфинала Кубка России ФИФА видит, что у нас футбольная страна
Комментарии

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о матче Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Суперфинал Кубка России был удивительным. Матч получился. Самое главное — хороший антураж. За это большое спасибо РФС. Настоящий праздник. Этот праздник важен не только для России, но и для ФИФА, которая видит, что у нас футбольная страна. Это очень показательно и важно.

Что касается матча, я предсказывал, что будут пенальти, и выиграет «Краснодар». Мне казалось, что Агкацев здорово играет на 11-метровых. Но Карседо всех обманул и переиграл. Заслуженная победа «Спартака». «Краснодар» немного сдулся, не хватило эмоциональных и функциональных сил. «Спартак» был свежее», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что матч «Спартака» и «Краснодара» вошёл в топ-3 самых посещаемых финалов сезона в Европе.

Материалы по теме
Николай Наумов: Помазун — недооценённый вратарь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android