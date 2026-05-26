В махачкалинском «Динамо» высказались о будущем главного тренера Вадима Евсеева

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о будущем главного тренера команды Вадима Евсеева.

— Сделали правильный выбор. Все его качества вылились в ту игру, которую мы видим. Команда стала чуть по-другому играть, некоторые ребята раскрылись с новой стороны.

— Евсеев остаётся главным тренером «Динамо»?

— Да, у него это прописано в контракте, — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Евсеев возглавил махачкалинский клуб в конце декабря 2025 года. В прошедшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. В переходных матчах за право участия в турнире на следующий сезон махачкалинская команда победила екатеринбургский «Урал» (1:0, 2:0).