Глава «Газпрома» Миллер провёл встречу с Семаком и Зыряновым

Комментарии

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с главным тренером команды Сергеем Семаком и председателем правления клуба Константином Зыряновым.

«В Петербурге состоялась рабочая встреча Алексея Миллера c Константином Зыряновым и Сергеем Семаком. Председатель правления ПАО «Газпром» поздравил главного тренера сине-бело-голубых и председателя правления клуба с победой в чемпионате России.

В ходе встречи обсуждались итоги завершившегося сезона, а также планы и задачи в чемпионате и Кубке России на следующий сезон», — сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, первое место в завершившемся чемпионате России сезона-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион прошлогоднего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).

