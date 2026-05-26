Капитан «Родины» Мещанинов ответил на вопрос о своём будущем в команде

Защитник и капитан «Родины» Артём Мещанинов ответил на вопрос о своём будущем в московской команде.

«У меня есть контракт, думаю, вряд ли что-то произойдёт. Всегда на связи с руководством, знаю, что в меня верят. Всё в порядке. Уверен в «Родине». Думаю, люди увидят, как в России система клуба может работать по-другому. «Балтика» показала, что и не сильно-то нужно что-то менять в составе, когда в команде достаточно сильных игроков. Понятно, что будут точечные усиления. С нами разговаривал Алексей Николаевич, он сказал, что на всех рассчитывает. С кем-то, кто имел мало игровой практики, они уже поговорят лично и решат, сделают, как лучше для игроков. Уверен, что «Родину» не будет штормить. Не будет такого, что сменится 80% игроков — эти не тянут, нужны новые. Повторюсь, у нас очень качественная обойма», — сказал Мещанинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.