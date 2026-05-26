Фабио Челестини достиг предварительного соглашения с «Хетафе» — Marca

Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини достиг предварительного соглашения с «Хетафе» и может возглавить команду, сообщает Marca.

Швейцарский специалист готов возглавить команду, но сделка пока не закрыта, поскольку руководство клуба ждёт окончательного решения нынешнего главного тренера Хосе Бордаласа, который может покинуть «Хетафе» и возглавить «Севилью». Бордалас, ранее отказавшийся продлевать соглашение, проведёт встречу с руководством на этой неделе.

Челестини в начале мая покинул пост главного тренера ЦСКА, с которым выиграл Суперкубок России.

По итогам прошедшего сезона Ла Лиги «Хетафе» набрал 51 очко и занял седьмое место в турнирной таблице, что позволит клубу принять участие в Лиге конференций сезона-2026/2027.