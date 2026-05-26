Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Челестини достиг предварительного соглашения с «Хетафе» — Marca

Фабио Челестини достиг предварительного соглашения с «Хетафе» — Marca
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини достиг предварительного соглашения с «Хетафе» и может возглавить команду, сообщает Marca.

Швейцарский специалист готов возглавить команду, но сделка пока не закрыта, поскольку руководство клуба ждёт окончательного решения нынешнего главного тренера Хосе Бордаласа, который может покинуть «Хетафе» и возглавить «Севилью». Бордалас, ранее отказавшийся продлевать соглашение, проведёт встречу с руководством на этой неделе.

Челестини в начале мая покинул пост главного тренера ЦСКА, с которым выиграл Суперкубок России.

По итогам прошедшего сезона Ла Лиги «Хетафе» набрал 51 очко и занял седьмое место в турнирной таблице, что позволит клубу принять участие в Лиге конференций сезона-2026/2027.

Материалы по теме
«ЦСКА посыпался». Виктор Васин объяснил, почему Челестини был уволен из клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android