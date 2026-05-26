«Ватокаты». Генич назвал главную проблему «Зенита» и оценил перспективы на следующий сезон

Известный российский комментатор Константин Генич назвал главную проблему «Зенита» в прошедшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги и оценил перспективы команды на сезон-2026/2027.

«То, что «Зенит» будет обязательно в претендентах на чемпионство, это да. Но этот сезон и прошлый, и позапрошлый вообще не убеждают, что «Зенит» — главный фаворит. Сейчас этого преимущества нет. Либо остальные подтянулись, либо что-то мотивационно. Весь сезон главная проблема «Зенита» — это отсутствие скорости. Они вообще не играют. Если раньше ты понимал, что любой матч «Зенита» будет качество, то сейчас матч «Зенита» — это спокойной ночи. Это ватокаты», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В прошедшем сезоне «Зенит» занял первое место в чемпионате России, набрав 68 очков за 30 встреч. Сине-бело-голубые опередили «Краснодар» на два очка.

