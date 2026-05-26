Николай Наумов: существуют опасения, что летом «Локомотив» раскупят

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказал свои опасения по поводу московского клуба.

«Существуют опасения, что летом «Локомотив» раскупят. Нет никакого смысла удерживать Батракова, если за ним придёт хороший европейский клуб. Батракову нужно не бояться, ехать в Европу и играть. Главное — сделать правильный выбор в плане команды и страны. Очень важно поработать агентам и самому Батракову выбрать. Рано или поздно это должно было случиться, и сейчас пришло время. Нужно расставаться.

Что касается Воробьёва, ни о каких предложений из Европы мы не слышали, а переходить в другие российские клубы нет никакого смысла. Это зависит от игрока. Если Воробьёв хочет получить титулы и большую зарплату, но при этом сидеть на лавке, то ему нужно в «Зенит». Если он хочет играть и наслаждаться своей работой, надо оставаться в «Локомотиве». Самому «Локомотиву» нужно идти на компромиссы. Лучше доплатить зарплату Воробьёву, нежели искать ему на замену нападающего. Это выйдет дороже. То же самое с Карпукасом. С уходом Баринова он стал ведущим игроком середины поля. С Пруцевым они создают неплохой тандем. Карпукаса надо оставлять», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.