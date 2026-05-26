Артём Мещанинов: был одной ногой в «Ахмате», безумно хотел поработать с Талалаевым

Защитник и капитан «Родины» Артём Мещанинов рассказал, что имел шанс перейти в «Ахмат» на одном из этапов своей карьеры.

— Был непростой период. До этого команда заняла второе место, поэтому в следующем сезоне начался спад. Игроки выжимали из себя максимум, кто-то играл с травмами, а после этого произошли перестановки. Это был непростой период, который многому меня научил. Иногда ожидания и реальность не совпадают, но такие этапы тоже закаляют.

— Правда, что вместо «Сочи» мог перейти в «Ахмат»?
— Да, всё верно. Я был уже одной ногой там, но есть детали, которые не смогу раскрыть. Поэтому перешёл в «Сочи».

— Жалел, что не сложилось?
— Я хотел поработать с Андреем Викторовичем Талалаевым, мне было безумно интересно. Если честно, уже думал, что буду у него, но произошло немного иначе. В какой-то момент жалел. Но никто не знает, было бы лучше или хуже. Жизнь так всё расставила», — сказал Мещанинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

