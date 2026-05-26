Капитан «Родины» Мещанинов: в современном футболе частный клуб — это правильно

Защитник и капитан «Родины» Артём Мещанинов высказался о тенденции к появлению частных клубов в современном футболе.

«Думаю, что в современном футболе частный клуб — это правильно, потому что все процессы и решения происходят совсем иначе. Когда тратятся деньги боссов клубов, закупается оборудование и так далее, всё это выглядит по-другому, нежели в государственных командах. Конечно, так труднее набрать свою аудиторию, но у «Родины» совсем другой путь. Клуб очень хорошо работает с молодёжью, уверен, что в следующем сезоне полностью забьётся стадион, на матчи будут приходить много молодых людей со своими родителями. Это виток чего-то нового, «Родина» на все 100 поменяет культуру боления в Москве. Сейчас на детско-юношеском уровне уже очень многие между «Спартаком», «Динамо», ЦСКА и «Родиной» выбирают «Родину». Уверен, что в скором времени полностью поменяется представление о команде», — сказал Мещанинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.