Стало известно, когда «Динамо» Мх выйдет из отпуска и начнёт подготовку к сезону-2026/2027

Комментарии

Махачкалинское «Динамо» в своём телеграм-канале анонсировало дату начала подготовки к сезону-2026/2027 и опубликовало расписание тренировочных сборов команды.

Махачкалинский клуб начнёт подготовку к новому сезону 20 июня. В этот день динамовцы соберутся в Москве, где пройдут углублённое медицинское обследование.

У команды запланировано два летних тренировочных сбора. Оба пройдут в Ленинградской области. Первый сбор состоится с 22 июня по 4 июля, а второй — с 8 по 17 июля. Финальный этап подготовки к новому сезону пройдёт в Махачкале.

В прошедшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло 14-е место, набрав 26 очков. В переходных матчах за право участия в турнире на следующий сезон махачкалинская команда победила екатеринбургский «Урал» (1:0, 2:0).

