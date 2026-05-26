Амир Ибрагимов раскрыл, о чём говорил с Валерием Карпиным после вызова в сборную России

Амир Ибрагимов раскрыл, о чём говорил с Валерием Карпиным после вызова в сборную России
18-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов рассказал о первой беседе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным после дебютного вызова в национальную команду.

— Валерий Георгиевич говорил, что звонил тебе перед тем, как вызвать. О чём разговаривали с ним? Ждал ли ты этот звонок? Как всё прошло?
— Да, мы перезванивались и поговорили о многом. Он обо мне чуть узнал, я о нём чуть узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Мы переговорили, но ещё больше есть, что можно узнать, чтобы я узнал о нём и он обо мне. Поэтому на базе ещё поговорим с ним.

— Какие вопросы были там?
— Первый вопрос был: «Ты готов играть за сборную России?» Конечно, я сразу ответил, что да, — сказал Ибрагимов в интервью, опубликованном в телеграм-канале сборной России по футболу.

