18-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов охарактеризовал себя для болельщиков сборной России, в которую недавно получил дебютный вызов.

— Ты молодой футболист. Как бы ты мог себя охарактеризовать, представить болельщикам?

— Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. И я игрок командный, так как капитан у себя в команде. Люблю забивать голы, люблю защищать, люблю атаковать. Люблю делать всё. Люблю отрабатывать, люблю бежать вперёд, забивать. Много энергии у меня, — сказал Ибрагимов в интервью, опубликованном в телеграм-канале сборной России по футболу.