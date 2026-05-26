Появился обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ по версии Transfermarkt
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, обновился и рейтинг самых дорогих игроков РПЛ. На единоличное первое место в нём вырвался Алексей Батраков из «Локомотива».
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ:
- Алексей Батраков («Локомотив») — € 28 млн;
- Матвей Кисляк (ПФК ЦСКА) — € 25 млн;
- Эдуард Сперцян («Краснодар») — € 25 млн;
- Луис Энрике («Зенит») — € 24 млн;
- Педро («Зенит») — € 20 млн;
- Константин Тюкавин («Динамо») — € 17 млн;
- Жедсон Фернандеш («Спартак») — € 16 млн;
- Эсекьель Барко («Спартак») — € 16 млн;
- Джон Дуран («Зенит») — € 15 млн;
- Максим Глушенков («Зенит») — € 15 млн.
