Появился обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ по версии Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, обновился и рейтинг самых дорогих игроков РПЛ. На единоличное первое место в нём вырвался Алексей Батраков из «Локомотива».

Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ:

  1. Алексей Батраков («Локомотив») — € 28 млн;
  2. Матвей Кисляк (ПФК ЦСКА) — € 25 млн;
  3. Эдуард Сперцян («Краснодар») — € 25 млн;
  4. Луис Энрике («Зенит») — € 24 млн;
  5. Педро («Зенит») — € 20 млн;
  6. Константин Тюкавин («Динамо») — € 17 млн;
  7. Жедсон Фернандеш («Спартак») — € 16 млн;
  8. Эсекьель Барко («Спартак») — € 16 млн;
  9. Джон Дуран («Зенит») — € 15 млн;
  10. Максим Глушенков («Зенит») — € 15 млн.
