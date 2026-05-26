L’Équipe включил Сафонова в топ-10 вратарей мира и определил места других игроков «ПСЖ»

L’Équipe включил голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в топ-10 вратарей мира, а также определил места других игроков парижского клуба в мировом рейтинге по занимаемым позициям, сообщает портал Actu Foot на своей странице в социальной сети Х.
Игроки «ПСЖ» в мировом рейтинге, согласно амплуа:
Вратарь: Матвей Сафонов (10-е место);
Правый защитник: Ашраф Хакими (первое место);
Центральный защитник: Маркиньос (шестое место);
Центральный защитник: Вильям Пачо (первое место);
Левый защитник: Нуну Мендеш (первое место);
Центральный полузащитник: Витинья (третье место);
Центральный полузащитник: Жоао Невеш (пятое место);
Центральный полузащитник: Фабиан Руис (восьмое место);
Правый вингер: Дезире Дуэ (четвёртое место);
Центральный нападающий: Усман Дембеле (первое место);
Левый вингер: Хвича Кварацхелия (первое место).
При этом выше Сафонова в рейтинге находятся Тибо Куртуа («Реал»), Ян Облак («Атлетико»), Джанлуиджи Доннарумма, Майк Меньян («Милан»), Унаи Симон («Атлетик») и Давид Райя («Арсенал»).
Сафонов 15 раз вышел с первых минут в сезоне чемпионата Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 26 встреч во всех турнирах.
Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.