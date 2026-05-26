Названы самые подешевевшие игроки РПЛ. Футболист «Зенита» потерял в цене € 10 млн

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, обновился и рейтинг самых подешевевших игроков РПЛ.

Лидером по потере в стоимости стал форвард «Зенита» Джон Дуран, который выступал за петербуржцев на правах аренды. Его ценник снизился сразу на € 10 млн — с € 25 млн до € 15 млн. Также в тройку самых подешевевших звёзд лиги вошли два игрока «Спартака» — нападающий Манфред Угальде и полузащитник Жедсон Фернандеш.

Самые подешевевшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt:

Напомним, чемпионом завершившегося сезона РПЛ стал «Зенит». А Фонбет Кубок России выиграл «Спартак».