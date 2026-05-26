«Чемпионат» провёл студенческий турнир в «Лужниках»

24 мая 2026 года состоялся Всероссийский день футбола. Весь день на территории олимпийского комплекса «Лужники» проходили различные спортивные и развлекательные мероприятия, в которых могли принять участие все желающие, а также грандиозный концерт главных звёзд России.

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) организовал тематическую фотозону в преддверии Суперфинала Кубка России, где встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Зона «Чемпионата» объединила множество болельщиков, которые могли стать частью импровизированной раздевалки и сделать фотографии на память на фоне игровых футболок команд и официального мяча матча – JOGEL Meridian.

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»: «Студенческий спорт и, в частности, футбол — это не только площадка для развития будущих игроков и тренеров, но и источник настоящей любви к игре. Турнир «Чемпионата» «Молодёжная лига» в Лужниках ещё раз подтвердил, как футбол объединяет молодых, амбициозных и талантливых людей. Мы стремимся создавать такие события, где спорт становится важной частью студенческой культуры, а эмоции и командный дух становятся главным результатом турнира. Это не просто соревнование, а возможность для молодёжи проявить себя и найти единомышленников».

Для тех, кто не просто болельщик, но и играет в футбол, «Чемпионат» провёл уже ставший традиционным турнир «Молодёжная лига», который собрал более 400 спортсменов из 40 команд. В турнире приняли участие студенты МГУ им. Ломоносова, МГИМО, ВШЭ, МГТУ, РАНХиГС, РУДН и многих других высших учебных заведений. Каждый участник имел возможность сначала сыграть в формате «4+1», а затем попробовать силы в «7+1». Победители турнира получили памятные награды и фирменный мерч «Чемпионата» и спортивного бренда JOGEL. В формате «4+1» победителями стала команда GRBP, в финале они обыграли соперников – студентов экономического факультета МГУ.

Артем Мусин, капитан GRBP: «Во-первых, хочу сказать, что турнир очень понравился, организация на высоком уровне, мы получили огромное удовольствие. Во-вторых, я доволен своей командой, самоотдачей игроков, очень рад, что Георгий Писарев и Егор Туманов стали лучшими игроками на турнире. Матчи у нас прошли отлично, уверенно прошли группу с общим счётом 10-1, в плей-офф пришлось понервничать только в 1/4, где всё решилось в серии пенальти благодаря сейву нашего голкипера. Под финал силы стали уменьшаться, но мы уверенно одержали победу со счётом 5:1».

Чемпионом в формате «7+1» стала команда «Бунтари». В решающем матче они обыграли GRBP со счётом 3:2.

Марат Хусаинов, капитан «Бунтарей» и лучший игрок турнира: «Крутая локация, погода футбольная, атмосфера праздника, много играющих команд, но хотелось чуть больше конкуренции, потому что тяжёлые игры были только в финальных стадиях. Спасибо за воспоминания и эмоции, которые вы подарили всем участникам».

Итоги турнира:

Формат «4+1»:

1. GRBP (ГЦОЛиФК).

2. «Бунтари» (МГУ).

3. «Динамос» (РАНХиГС).

Формат «7+1»:

1. «Бунтари» (МГУ).

2. GRBP (РУС ГЦОЛиФК).

3. «Резной палисад» (РАНХиГС).

Информационная справка:

