Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших игроков РПЛ

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших игроков РПЛ
Комментарии

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных ценников у футболистов Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, обновился и рейтинг самых подорожавших футболистов.

Лидером по этому показателю стал полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. В топ-3 также вошли полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и футболист «Зенита» Педро.

Топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ:

Матвей Кисляк (ЦСКА) — € 25 млн + € 5 млн;
Алексей Батраков («Локомотив») — € 28 млн + € 3 млн;
Педро («Зенит») — € 20 млн + € 3 млн;
Никита Кривцов («Краснодар») — € 7,5 млн + € 2.5 млн;
Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — € 17 млн + € 2 млн;
Эсекьель Барко («Спартак») — € 16 млн + € 2 млн;
Диего Коста («Краснодар») — € 12 млн + € 2 млн;
Станислав Агкацев («Краснодар») — € 12 млн + € 2 млн;
Кирилл Данилов (ЦСКА) — € 2,5 млн + € 1 млн;
Максим Глушенков («Зенит») — € 15 млн + € 1 млн.

Напомним, чемпионом завершившегося сезона РПЛ стал «Зенит». А Фонбет Кубок России выиграл «Спартак».

Материалы по теме
Матвей Кисляк высказался о подготовке к матчам сборной России в мае и июне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android