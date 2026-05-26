«На хрена команда ФНЛ играет с командой Премьер-Лиги?» Генич предложил модель стыковых игр

Известный российский комментатор Константин Генич предложил модель проведения стыковых матчей за право выступления в Мир Российской Премьер-Лиге.

«На хрена команда ФНЛ играет с командой Премьер-Лиги? Потому что явно расклад не в пользу команды ФНЛ. Мне больше нравится испанская модель, где есть плей-офф. Понятно, что это будет удлинять сезон для команд, которые, может быть, этого не хотели в Первой лиге. Лучше сделать, чтобы три команды вылетали. Третья и четвёртая команды Первой лиги играют друг с другом и выясняют, кто поднимется в Премьер-Лигу, а 13-е и 14-е места играют свой стык за право остаться. Здесь равные условия», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По итогам переходных матчей за право выступления в РПЛ в сезоне-2026/2027 махачкалинское «Динамо» победило екатеринбургский «Урал» (1:0, 2:0), а тольяттинский «Акрон» переиграл волгоградский «Ротор» (2:0, 0:1).